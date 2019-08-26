Мантуров сообщил, когда первый Ту-160М передадут на испытания

Москва, 26 августа. Первый стратегический ракетоносец Ту-160М передадут на тестовые испытания в конце будущего года. Об этом сообщил журналистам в понедельник руководитель министерства промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

По словам главы ведомства, в настоящее время также идет строительство первой партии серийных самолетов по контракту с министерством обороны. Соглашение, как указал Мантуров, предусматривает строительство 10 машин.

Кроме того, идет активная работа по глубокой модернизации строевых Ту-160, сообщает «Интерфакс».

«Эта работа будет завершена в заданные военным ведомством сроки», — пообещал министр.

Также в текущем году должны стартовать испытания первого глубоко усовершенствованного стратегического ракетоносца Ту-95МС.

По словам главы Минпромторга, «Ильюшин» с 2017 года ведет разработку глубоко модернизированного военного транспортника Ан-124-100М.

Ранее американское аналитическое издание National Interest составило топ-5 самых опасных и мощных военных самолетов России. Ту-160 назвали «невероятно быстрым для стратегического бомбардировщика», отметив, что по скорости он намного превосходит бомбардировщики авиации США.