Москва, 26 августа. Российский музыкант и актер Петр Мамонов сообщил, что готовится к операции.

Ранее в аккаунте артиста в Facebook говорилось, что он госпитализирован в реанимацию с инфарктом и находится в тяжелом состоянии. Выступления музыканта были отменены.

Жена актера позже уточнила, что состояние актера стабильное, Мамонову сделают операцию после перенесенного инфаркта. Как пишет РИА Новости, сейчас пациента готовят к хирургическому вмешательству.

Накануне Петр Мамонов рассказал о состоянии своего здоровья. Он сообщил об улучшении самочувствия. Мамонов подчеркнул, что в свободное время много читает религиозную литературу.

Мамонов был госпитализирован в Москве в субботу, 24 августа. По словам супруги артиста, у него произошел инфаркт миокарда. Сейчас 68-летний артист находится в реанимации.

Сообщалоь, что актеру стало плохо ночью. Мамонов вместе с женой Ольгой был в деревне, которая находится в 140 километрах от Москвы. Ольга Мамонова добавила, что не стала вызывать медиков, они сами отправились в больницу.

Ранее актер Петр Зайченко скончался в одной из больниц Волгоградской области, куда попал после инфаркта, сообщила его внучка Ксения Амирова. Трагедия произошла 21 марта около 10.30 по московскому времени. Внучка объяснила, что дедушка не жил в Москве — все это время он был в Волгограде.

По ее словам, повторный инфаркт случился около двух недель назад. После этого состояние актера ухудшилось

«Тяжелое состояние было, не откачали», — передала слова врачей Амирова.

Волгоградская область является родиной актера. Зайченко около недели не дожил до своего 76-летия. Артист отмечал день рождения 1 апреля.

Он стал популярен благодаря ролям в таких фильмах, как «Такси-блюз», «Дальнобойщики», «Участок», «Парад планет», «Свободное плавание». В 1988 году Зайченко присвоили звание Заслуженного артиста России.

Ранее 21 марта на Троекуровском кладбище состоялись похороны певицы Юлии Началовой.