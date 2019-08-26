Богатейшие люди мира потеряли свыше $14 млрд из-за торгового конфликта США и Китая

Москва, 26 августа. Десять богатейших людей мира потеряли более 14 миллиардов долларов 24 августа в связи с падением мировых бирж, вызванным обострением торгового конфликта США и КНР. Об этом свидетельствует рейтинг Bloomberg Billionaires Index (BBI), в который входят 500 самых богатых людей планеты.

Самой большой суммы лишился основатель Amazon Джефф Безос. Его состояние уменьшилось на 3,25 миллиарда долларов за день, а с начала 2019 года Безос потерял 15,7 миллиарда долларов. При этом основатель Amazon остается богатейшим человеком планеты — Безос владеет состоянием в 109 миллиардов долларов.

Потери основателя Facebook Марка Цукерберга, основателя Microsoft Билла Гейтса, соучредителей холдинговой компании Google — Alphabet Inc. — Ларри Пейджа и Сергея Брина, сооснователя Oracle Ларри Эллисона и главы инвестиционной фирмы Berkshire Hathaway Уоррена Баффета составили от 1,3 до 1,8 миллиарда долларов.

Отметим, что в рейтинг BBI входят 24 российских миллиардера. Их совокупные потери составили около двух миллиардов долларов. Самой большой суммы лишился совладелец «Лукойла» Вагит Алекперов, потерявший 384 миллиона долларов. На втором месте оказался совладелец «Новатэка» Леонид Михельсон — его потери составили 300 миллионов долларов.

Однако некоторым миллиардерам все же удалось приумножить состояние. Например, основной бенефициар НЛМК Владимир Лисин увеличил капитал на 137 миллионов долларов за день. А состояние бенефициара «Еврохима» и СУЭК Андрея Мельниченко увеличилось на 128 миллионов.

Напомним, ранее Китай объявил о повышении ввозных пошлин на американскую продукцию. С 1 сентября и 15 декабря тарифы увеличатся на 10% и 5% соответственно на общую сумму в 75 миллиардов долларов, пишет НСН.

В ответ президент США Дональд Трамп объявил о росте пошлин на группу товаров из Китая на 300 миллиардов долларов с 1 сентября, передает «Царьград». Кроме того, Трамп призвал американские компании выводить производство из КНР и возвращать его на родину, сообщает Infox.ru.