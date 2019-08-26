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«Зенит» подумывает приобрести хавбека французского «Ренна»

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«Зенит» подумывает приобрести хавбека французского «Ренна»

Санкт-Петербург, 26 августа. Представитель питерского «Зенита» приезжал во Францию, чтобы посмотреть центрального полузащитника «Ренна» Клемана Гренье.

О прошедшем смотре 28-летнего спортсмена Об этом сообщает Foot Mercato. Гренье выступал в «Лионе» и «Генгаме», кроме того, он провел сезон в римской «Роме». С 2018 года он защищает цвета «Ренна». Стоимость игрока, согласно оценке Transfermarkt.de, составляет 7,5 млн евро, пишет «Газета.ру».

В минувшем сезоне Клеман участвовал в 48 матчах, записав на свой счет четыре гола. Помимо этого футболист оформил восемь результативных передач. За сборную Францию он провел пять матчей.

Напомним, самым дорогим трансфером этого лета в России стала покупка «Зенитом» бразильца Малкома у «Барселоны» за 40 миллионов евро. После в западных СМИ появились сообщения о том, что он якобы подвергается расистским нападкам со стороны болельщиков, но агент и мать футболиста эту информацию опровергли. Сам Малком позже заявил, что в "Зените" чувствует «привязанность и уважение». 

 

 

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