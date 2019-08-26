Три комплекса «Бастион» поставят ВМФ России в 2019 году

Москва, 26 августа. Три подвижных береговых ракетных комплекса (БРК) «Бастион» поставят ВМФ России в 2019 году. Об этом сообщил генеральный директор, генеральный конструктор НПО машиностроения Александр Леонов.

Он отметил, что ракетные комплексы военно-морскому флоту поставит реутовское НПО машиностроения.

«В апреле этого года на совещании в Минобороны России, посвященном выполнению государственного оборонного заказа в 2019 году, я докладывал министру обороны генералу армии Сергею Шойгу, что ведутся работы по изготовлению и поставке трех береговых ракетных комплексов «Бастион», — сказал Александр Леонов в комментарии ТАСС.

Отмечается, что новые БРК войдут в состав береговых и сухопутных войск Тихоокеанского, Северного и Черноморского флотов.

В июне в рамках подготовки БРК «Бал» и «Бастион» уничтожили отряд кораблей условного противника в акватории Балтийского моря.

Напомним, подвижный БРК «Бастион» с противокорабельными ракетами «Оникс» был поставлен на вооружение российской армии в 2010 году. По информации Международного института стратегических исследований, сейчас в распоряжении ВМФ находятся более 40 таких комплексов, которые дислоцированы в Крыму, на острове Котельный, в Калининградской области, в Сирии и на Камчатке.