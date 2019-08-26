Технический сбой произошел в работе сервиса «Сбербанк Онлайн»

Москва, 26 августа. Пользователи «Сбербанк Онлайн» испытывают трудности с работой сервиса. Об этом говорится в данных портала Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.

Отмечается, что технические неполадки в работе «Сбербанк Онлайн» стали фиксироваться в понедельник, 26 августа. Так, 70% пользователей сообщают, что не могут войти в систему, еще 20% жалуются на сбой всех сервисов, а 10% столкнулись с проблемами при переводе средств.

Согласно данным сервиса, технические сбои наблюдаются в российской столице, Петербурге, Екатеринбурге, Краснодаре, Новосибирске, Казани, Самаре, Нижнем Новгороде и других городах.

Напомним, в середине текущего месяца Сбербанк запустил сервис перевода средств в банкоматах по SMS-коду для всех клиентов.