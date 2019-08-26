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Турция оставит наблюдательный пункт в Хаме в окружении армии Сирии

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Турция оставит наблюдательный пункт в Хаме в окружении армии Сирии

Дамаск, 26 августа. Девятый турецкий наблюдательный пункт возле города Мурек в провинции Хама был создан в соответствии с российско-ирано-турецким соглашением в Астане и Сочи, и не будет свернут после того, как попал в окружение сирийских войск на прошлой неделе. Об этом сообщает специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН) с места событий.

Это крупнейший наблюдательный пункт ВС Турции в Сирии. Напомним, что турецкие наблюдатели установили на текущий момент 12 военных постов для мониторинга обстановки в неспокойной провинции Идлиб, согласно соглашению с Россией о деэскалации.

Пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын объявил, что Анкара не будет закрывать или перемещать девятый наблюдательный пункт Турции из окрестностей Мурека, указав, что турецкие пункты будут продолжать выполнять свои функции из своего местонахождения. Кроме того, министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что турецкие военные пункты были созданы в соответствии с соглашением Астаны с Россией и Ираном, поэтому у них нет планов переместить девятую точку из района Мурека в другое место, указывая на то, что партнеры Турции принимают необходимые меры для обеспечения безопасности точки.

Территория турецкой наблюдательного пункта к востоку от Мурека составляет около 1 кв. км., и силы сирийской армии развернуты сейчас вокруг всей базы. Между тем, сегодня стало известно о том, что сотрудники военной полиции Вооруженных сил России развернули свои силы в районе турецкого пункта. Согласно данным военных источников, эти меры были предприняты для того, чтобы ослабить любую возможную напряженность между турецкими и сирийскими вооруженными силами.

Турция оставит наблюдательный пункт в Хаме в окружении армии Сирии

Ранее сообщалось, что сирийская правительственная армия окружила наблюдательный пункт турецких военных в сирийском Муреке. Как стало известно, в ходе операции по зачистке «Латаминского котла», захлопнувшегося после освобождения города Хан-Шейхун, части САА вошли в Мурек с северного направления, они не встретили никакого сопротивления, так как боевики бросили свои позиции, и встали напротив турецкого наблюдательного пункта.

Россия официально предложила обеспечить безопасный выход турецких военных, дислоцированных в пункте наблюдения в районе Мурека в Хаме в зону операции «Щит Евфрата» на севере Алеппо. Однако министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу официально заявил, что Турция не собирается менять расположение пункта наблюдения и оставит на его территории турецких военнослужащих. 

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