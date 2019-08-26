В Госдуме объяснили ссору Трампа с лидерами G7 из-за России

Американский президент Дональд Трамп поссорился с лидерами G7 из-за вопроса о возвращении России в объединение. Об этом сообщила британская газета The Guardian, ссылаясь на дипломатические источники. В Госдуме прокомментировали инцидент.

По данным The Guardian, Трамп поднял вопрос о возвращении к формату «Большой восьмерки» с участием России на субботнем ужине после открытия саммита в Биаррице. Президента США поддержал лишь премьер-министр Италии Джузеппе Конте, который скоро уходит в отставку. Японский премьер Синдзо Абэ воздержался, а канцлер Германии Ангела Меркель, президент Франции Эммануэль Макрон, канадский и британский премьер-министры Джастин Трюдо и Борис Джонсон выступили против возвращения России в G7. Кроме того, неистово протестовал по вопросу, поднятому Трампом, глава Евросовета Дональд Туск.

«На этом моменте обстановка начала накаляться, если не сказать больше. Большинство лидеров настаивали на том, чтобы G7 оставался семьей, клубом, сообществом либеральных демократий», — цитирует британское издание неназванного европейского дипломата.

По мнению члена комитета Госдумы по международным делам Антона Морозова, ссора в Биаррице связана не столько с темой разговора, инициированного американским лидером, сколько с отношением к Трампу в Европе и даже в США.

«Трамп часто делает заявления, а потом Америка их дезавуирует, то есть не исполняет многие из предложений, которые выдвигает президент США. Это связано в первую очередь с тем, что у Трампа недостаточная поддержка на родине, его очень много критикуют в Америке. Полагаю, что европейские политики просто опасаются напора Трампа. Они привыкли принимать решения более осторожно, взвешенно, с учетом интересов всех участников процесса. И я думаю, что европейцы в принципе не против возвращения России в G7, в пользу этого говорит тот факт, что инициатором поднятия этого вопроса на саммите был французский лидер Макрон. Но при этом в Европе хотели бы для начала обсудить условия российского возвращения», — сказал Антон Морозов в комментарии Федеральному агентству новостей.

Парламентарий убежден, что и России нужно выдвинуть свои условия возвращения в «Большую семерку».