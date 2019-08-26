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СМИ сообщили о слиянии авиакомпаний «Сибирь» и «Глобус»

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СМИ сообщили о слиянии авиакомпаний «Сибирь» и «Глобус»

Москва, 26 августа. S7 Group объединит авиационные компании «Сибирь» и «Глобус». Об этом заявила журналистам представитель компании.

«Да», — сказала РИА Новости представитель компании, отвечая на вопрос, может ли она подтвердить слияние перевозчиков.

Ранее газета «Ведомости» сообщила, что централизация компаний случится не в форме объединения юридических лиц, а благодаря переводу воздушного парка. Так, все лайнеры «Глобуса» будут переведены в сертификат эксплуатанта «Сибири», также в «Сибирь» перейдут сотрудники. Планируется, что к середине декабря 2019 года процесс слияния подойдет к завершению.

Издание отмечает, что «Сибирь» эксплуатирует 61 среднемагистральный Airbus 319/320/321 и 17 региональных Embraer. В активе «Глобуса» — 23 среднемагистральных Boeing-737.

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Источник: РИА Новости
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