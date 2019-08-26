Грузовое судно с 25 людьми на борту пропало у берегов Индонезии

Джакарта, 26 августа. Грузовое судно, на борту которого находились 25 человек, подало сигнал бедствия у берегов Индонезии. После этого корабль перестал выходить на связь, сообщают СМИ.

Как передает агентство «Синьхуа» со ссылкой на местные власти, судно MV Nur Allya перевозило никелевую руду. По словам представителя национального центра по поисково-спасательным операциям Юсуфа Латифа, корабль шел в сторону провинции Юго-Восточный Сулавеси. Вблизи острова Буру экипаж передал сигнал бедствия. После этого он перестал выходить на связь. Как отметил Латиф, переданный сигнал означал, что произошла ситуация, которая угрожает судну.

Как заявил глава местной службы спасения Муслимин Самаила, сотрудники экстренных служб сразу же выдвинулись на место последнего поданного судном сигнала. Однако из-за неблагоприятных погодных условий спасательную операцию пришлось приостановить. Самаила сообщил, что позже поиски корабля будут возобновлены.