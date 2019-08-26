Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Происшествия
  /  Обновлено: 

Полиция Якутска разыскивает сбежавшего с табельным оружием сержанта

48
0 Оставить комментарий

Полиция Якутска разыскивает сбежавшего с табельным оружием сержанта

Якутск, 26 августа. Сотрудник транспортной полиции покинул место службы в Якутске после получения табельного оружия, сообщил источник Федерального агентства новостей.

Полицейский исчез 26 августа с пистолетом Макарова с двумя магазинами и 16 патронами.

Прибывшие в дом сержанта правоохранители обнаружили у него форму, рацию и пустую кобуру.

По информации местных СМИ, мужчину видели в районе улицы Федора Попова. Он был одет в джинсы и светлую куртку.

После случившегося полицейский был объявлен в розыск. О причинах, побудивших сотрудника полиции покинуть место службы с табельным оружием, не сообщается.

infox - new
Источник: Федеральное агентство новостей
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров