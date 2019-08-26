Полиция Якутска разыскивает сбежавшего с табельным оружием сержанта

Якутск, 26 августа. Сотрудник транспортной полиции покинул место службы в Якутске после получения табельного оружия, сообщил источник Федерального агентства новостей.

Полицейский исчез 26 августа с пистолетом Макарова с двумя магазинами и 16 патронами.

Прибывшие в дом сержанта правоохранители обнаружили у него форму, рацию и пустую кобуру.

По информации местных СМИ, мужчину видели в районе улицы Федора Попова. Он был одет в джинсы и светлую куртку.

После случившегося полицейский был объявлен в розыск. О причинах, побудивших сотрудника полиции покинуть место службы с табельным оружием, не сообщается.