Первый президент Украины Леонид Кравчук рассказал о важной роли референдума в вопросе признания независимости Украины. По его словам, когда страна объявила о независимости, ее не признало ни одно государство в мире. Ситуация изменилась только после референдума, прошедшего в 1991 году.

В словах Кравчука есть доля лукавства. Если он придает такое большое значение референдуму, то он должен был бы вспомнить про референдум 17 марта, который показал, что население Советского Союза стремится к его сохранению. Так считает член Совета по межнациональным отношениям при президенте России, политолог Богдан Безпалько.

«Значение референдума огромно. Ни одна страна мира после провозглашения независимости 24 августа не признала Украину. Ни одна. Только после референдума начали признавать», — заявил Кравчук в беседе с журналистами телеканала NewsOne.

Он подчеркнул, что за месяц, то есть с 1 декабря 1991 года по 1 января 1992 года, независимость Украины признали около 50 стран. Бывший президент отметил, что на поздравительные телеграммы приходилось отвечать ежедневно.

Кроме того, по словам Безпалько, Кравчуку следовало бы упомянуть в своем заявлении референдум в Крыму, а также Донбасс, где был проведен плебисцит, показавший отсутствие желания у его населения находиться в составе Украины.

«Если сказал «А», то надо говорить и «Б». Пусть признает Крым и Донбасс в качестве части России. Если говорить о независимости Украины, то здесь все гораздо проще и не касается референдумов. Референдум был необходим властям Украины только для обоснования сепаратного отделения от СССР. Более того, оно было в значительной степени невозможно. История августовского путча и ГКЧП анекдотична. Когда на несколько дней к власти пришли люди во главе с Геннадием Янаевым, то на Украину посыпались телеграммы не только из союзных республик, но и из ближнего зарубежья. Таким образом, до конца не было ясно, будет распадаться Советский Союз или нет», — заявил Безпалько в беседе с Федеральным агентством новостей.

Политолог отмечает, что США были очень заинтересованы в распаде СССР в лице своих политиков, а именно тогдашнего президента США Джорджа Буша-старшего.

«На самом деле многие аналитики признавались, когда они рассматривали гипотетическую возможность выхода республик из СССР, то в расчет брались несколько республик из Балтии. Они никогда не могли представить, что Украина и Беларусь смогут отделиться и будут самостоятельными государствами. Лишь когда в Москву пришли силы, которые сами провоцируют распад СССР, стало ясно, что распад Советского Союза неизбежен. Таким образом, причиной независимости Украины и ее признания являются прагматизм внешнеполитических игроков и безопасность этого процесса», — сообщил собеседник ФАН.

Ранее сообщалось, что 24 августа в центре Киева прошли торжественные мероприятия по случаю Дня независимости Украины. На трибунах находились три бывших президента страны: Виктор Ющенко, Леонид Кучма и Леонид Кравчук. Пятый президент страны Петр Порошенко не стал принимать участия в торжественных мероприятиях, однако написал в Facebook, что находится недалеко от площади Независимости. Позже он объяснил, что проигнорировал торжественные мероприятия из-за того, что на них не было военного парада. Пятый президент считает, что «в воюющей стране парады проводить надо».

Отметим, что торжественное мероприятие открыл действующий глава государства Владимир Зеленский. В своей речи он ни разу не упомянул слова «Россия» и «агрессор».

Напомним, в 2014 году на Украине произошел государственный переворот. На юго-востоке Украины не признали результаты госпереворота. Так появились ДНР и ЛНР. В апреле 2014 года Киев ввел на территорию республик свои войска — в стране началась кровопролитная гражданская война.