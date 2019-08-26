Росгвардейцы вернули иностранцу на ЧМ WorldSkills портмоне с деньгами и билетами

Казань, 26 августа. Сотрудники Росгвардии при обеспечении порядка возле стадиона «Казань Арена», где проходила церемония открытия первенства мира по профессиональному мастерству WorldSkills Kazan 2019, обнаружили потерянный иностранным гражданином портмоне с деньгами и билетами на самолет и вернули его владельцу. Об этом сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Татарстану.

Отмечается, что сотрудники Росгвардии при обходе территории в районе гостевой парковки казанской арены нашли около одного из транспортных средств кошелек​​​.

«При этом никто из окружающих граждан не проявлял беспокойства по поводу какой-либо потери. В портмоне был билет на самолет и деньги», — следует из сообщения.

Обнаруженный кошелек передали сотрудникам полиции на объединенный пункт безопасности. Общими усилиями, включая дирекцию чемпионата, владельца удалось найти и передать ему потерянное. Оказалось, что мужчина случайно выронил портмоне, когда выходил из автомобиля и не заметил пропажу, поскольку торопился на церемонию открытия старта.

Международный чемпионат WorldSkills 2019 проходит 22-27 августа. Участниками чемпионата в столице Татарстана стали около 1,3 тысячи молодых людей до 22 лет.