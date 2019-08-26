Королев, 26 августа. Специалисты проверили радиолокационную аппаратуру системы сближения «Курс» на Международной космической станции, а также на корабле «Союз МС-14» перед второй попыткой его стыковки с МКС. Об этом рассказал первый заместитель генерального конструктора РКК «Энергия», глава полета российского сегмента МКС Владимир Соловьев.

Эксперты отчитались о работе системы «Курс» перед стыковкой «Союза МС-14» с МКС. Стыковка «Союз МС-14» с МКС запланирована на вторник, 27 августа. Как уточнил специалист, стыковка пройдет в автоматическом режиме.

«Стыковка будет уже к модулю «Звезда», к причалу, который мы вчера досконально проверили, всю радиолокационную аппаратуру системы «Курс», — уточнил он .

Как пишет ТАСС, Соловьев уточнил, что она «работает нормально».

В январе российские специалисты завершили тестирование новой системы стыковки космических кораблей к МКС. В ней не будут использоваться компоненты, произведенные на Украине.

В холдинге заявили, что в 2018 году было завершено производство и проведены приемо-сдаточные испытания новой цифровой аппаратуры «Курс-МКП». Она превосходит по характеристикам ту аппаратуру, которая используется на МКС сейчас, подчеркнули в «Российских космических системах».

Отметим, что система состоит из двух частей: активной — «Курс-А» и пассивной — «Курс-П». Пассивная часть работает как ретранслятор сигналов, она устанавливается на МКС, активная часть находится на космических кораблях и измеряет параметры сближения и стыковки.

Система «Курс» была разработана на Украине и производилась с 1986 по 2002 на предприятии «Элмис» в Киеве. С 2002 производство перенесли в Россию с использованием украинских комплектующих.

Отметим, что систему «Курс-МКП» начали разрабатывать с 2016 году. Сообщалось, что после завершения тестирования ее установят на МКС.

Кроме того, сообщалось, что суточный рацион питания российских членов экипажа Международной космической станции подорожал за последние годы в два раза. Об этом рассказал директор НИИ пищеконцентратной промышленности и специальной пищевой технологии, главный конструктор космического питания Виктор Добровольский.

Суточный рацион космонавтов на МКС с 2010 года подорожал вдвое. По словам эксперта, цена продуктов, которые ежедневно употребляет один космонавт, превышает 30 тысяч рублей. Как пишет ТАСС, Добровольский уточнил, что стоимость продуктового набора космонавта — 30–35 тысяч, тогда как в 2010 году она была 15 тысяч рублей. Специалист добавил, что космонавты едят продукты из основного рациона, который для них составляют медики. Кроме того, они могут употреблять продукты из дополнительного набора, в который входят «лакомства»: колбаса, кетчуп или конфеты. Дневной рацион рассчитан на три тысячи килокалорий: две тысячи из них приходятся на основной рацион и одна тысяча килокалорий — на дополнительный.

Добровольский также рассказал, как составляется меню космонавтов. Ежедневно космонавты с МКС передают пожелания относительно питания. Еженедельно специалисты проводят совещания и дорабатывают рацион, исходя их пожеланий экипажа. Новые продукты могут доставить на станцию грузовиком «Прогресс» или новым экипажем на корабле «Союз». Таким образом, космонавты едят каши, различные супы, на второе — свинину, говядину, птицу или рыбу. Из овощей и фруктов: лимоны, яблоки, грейпфруты, помидоры и чеснок.