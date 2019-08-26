ЦИК Абхазии еще не определил участников второго тура выборов президента

Сухум, 26 августа. Центральная избирательная комиссия Абхазии пока не определила, кто прошел во второй тур выборов президента в республике. Об этом заявил председатель ЦИК страны Тамаз Гогия.

Он отметил, что в настоящее время избирательные бюллетени обрабатываются. Гогия также опроверг информацию о том, что он якобы ранее озвучил имена кандидатов, которые прошли во второй тур президентских выборов.

«Никому я ничего не сообщал, я не выходил из кабинета. Мы отсюда (из ЦИК — прим.) не выходили, не ложились спать. Мы сейчас сидим и обрабатываем данные, поэтому я вам ничего не могу сказать», — цитирует его слова РИА Новости.

Председатель ЦИК Абхазии иронично заявил, что «вся страна знает без нас», кто вышел во второй тур. Он обратил внимание на то, что официального заявления от ЦИК в настоящее время прозвучать не может, так как идет обработка и подсчет голосов. Гогия еще раз повторил, что никаких заявлений касательно второго тура президентских выборов в республике не делал.

Ранее несколько информационных агентств со ссылкой на данные, полученные в ЦИК республики, сообщили, что во второй тур на выборах президента Абхазии вышли действующий глава государства Рауль Хаджимба и председатель партии «Амцахара» Алхас Квициния.

Напомним, президентские выборы в Абхазии прошли 25 августа. Девять кандидатов претендуют на высший государственный пост. Это действующий президент Рауль Хаджимба, бывший председатель Службы госбезопасности Астамур Тарба, глава оппозиционной партии «Амцахара» Алхас Квициния, бывший вице-премьер Шамиль Адзынба, депутат Алмас Джапуа, экс-замминистра иностранных дел Олег Аршба, глава партии «Акзаара», экс-министр внутренних дел Леонид Дзапшба, преподаватель Абхазского государственного университета Артур Анкваб и бизнесмен Астамур Какалия.