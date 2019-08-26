Лампас отложил визит в Екатеринбург для восстановления работы из-за протеста верующих

Екатеринбург, 26 августа. Стрит-арт-художник Покрас Лампас отложил свой визит в Екатеринбург для восстановления испорченной работы из-за протеста верующих, сообщила координатор фестиваля «Стенограффия» Анна Клец.

В понедельник художник должен был приехать в Екатеринбург, чтобы восстановить испорченную работу в виде гигантского креста, расположенную на Площади первой пятилетки. В воскресенье верующие активисты вышли на площадь, выступая против реконструкции «Супрематического креста».

Клец сообщила, что граффитист свяжется с аудиторией по онлайн-связи.

«В силу того, что некоторые жители города не поддерживают работы, мы, как организаторы, решили взять небольшой промежуток времени, чтобы настроить диалог», — сказала она в беседе с РИА Новости.

Покрас Лампас завершил свою работу в Екатеринбурге 8 июля, но спустя почти две недели на площади были начаты дорожные работы, граффити стали заливать гудроном. Мэрия Екатеринбурга заявила, что виновные будут наказаны. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев назвал ситуацию с порчей работы возмутительной. Покрас Лампас заверил, что намерен восстановить свою работу.