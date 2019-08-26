Расходы кинокомпаний на съемки в Калининградской области могут достичь 500 млн рублей

Калининград, 26 августа. Траты кинокомпаний на съемки в Калининградской области в текущем году могут достичь 500 млн рублей, увеличившись с 2017 года более чем в пять раз. Об этом рассказал журналистам в кулуарах фестиваля «Таврида — АРТ» в Крыму руководитель региона Антон Алиханов.

Три года назад Калининградская область была включена в число пилотных регионов России, на территории которых функционирует механизм рибейтов — компенсации части расходов на кинопроизводство. Так, производители могут вернуть 20% расходов. Первые денежные выплаты были осуществлены в 2017 году, власти отмечают увеличение интереса кинокомпаний к работе на территории области.

Губернатор области отметил, что в 2017 году объем расходов составлял около 72 млн рублей, в прошлом году — 146 млн рублей. По его словам, в текущем году, согласно прогнозам, регион может выйти на общую сумму в полмиллиарда рублей, передает ТАСС.

«Соответственно, в следующем году уже к миллиарду рублей можем подобраться, исходя из тех проектов, которые сейчас заявляются», — уточнил Алиханов.

На сегодняшний день областные власти компенсируют часть расходов на кинопроцесс всем кинокомпаниям, которые подают и аргументируют соответствующие заявки в равной доле. С будущего года в регионе может быть введена система дифференцированного подхода к выплатам — от гарантированного минимума, к примеру, в 10%, до дополнительных компенсаций в виде бонусов за выход фильмов на широкие экраны, в эфир популярных каналов, участие и победы в кинофестивалях.

Согласно данным Фестивальной дирекции области, в этом году в регионе заявлены съемки 11 телевизионных сериалов и фильмов.