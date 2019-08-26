Антимонопольная служба хочет штрафовать участников госзакупок за необоснованные жалобы

Москва, 26 августа. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) планирует ввести штрафы за необоснованные жалобы участников торгов по госзакупкам. Об этом сообщил заместитель руководителя ФАС Михаил Евраев.

Планируется, что штрафы помогут уменьшить количество торгов, приостановленных из-за жалоб.

«Мы пришли к выводу, что нужно ввести плату за необоснованные жалобы, поданные профессиональными жалобщиками», — отметил Евраев.

Он также уточнил, что размер штрафа пока обсуждается. Скорее всего, будет взиматься некая доля от начальной цены контракта.

Как рассказал «Ведомостям» начальник управления по борьбе с картелями ФАС Андрей Тенишев, штраф за необоснованную жалобу станет «хорошей профилактической мерой для таких злоупотреблений и решит проблему на 70–80%». Он также добавил, что если организация профессионально занимается жалобами и вымогает деньги у других участников торгов, то это уже попадает под статью Уголовного кодекса. Танишев уточнил, что ФАС готова сотрудничать с правоохранительными органами, чтобы пресекать подобные нарушения.

Кроме того, антимонопольная служба сейчас готовит и другие изменения — поправки в Кодекс об административных правонарушениях расширяющие ответственность за нарушения на госзакупках и закупках госкомпаний для банков. Евраев уточнил, что ФАС предложит допускать к крупным контрактам только тех участников, у которых уже есть успешный опыт исполнения подобных соглашений. По словам заместителя руководителя антимонопольной службы, это позволит обеспечить качественное и своевременное исполнение обязательств по контракту.

Ранее сообщалось, что депутаты Госдумы РФ готовят законопроект об изменениях в контрактную систему закупок товаров и услуг для учреждений госсектора, который сократит бумажный документооборот, а также упростит процесс госзакупок.