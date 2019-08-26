Золото торгуется у максимальных отметок почти за 6 лет

Москва, 26 августа. Стоимость золота увеличивается уже второй день подряд и находится в районе максимальных отметок почти за шесть лет на фоне обострения напряженности между Китаем и Соединенными Штатами, которая усиливает опасения за мировую экономику. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Утром цена декабрьского фьючерса на золото на бирже увеличилась на 0,92%, до 1551,85 доллара за тройскую унцию. Ранее показатель достигал отметки в 1564,9 доллара, что является максимумом с 9 сентября 2013 года. Цена сентябрьского фьючерса на серебро росла на 1,1%, до 17,75 доллара за унцию.

Эскалация торговой напряженности между Китаем и США увеличивает спрос на более надежные активы, к которым относится золото. В результате драгоценный металл подорожал почти на два процента, а с начала года рост цены превысил 20%.

Напомним, торговое противостояние между Вашингтоном и Пекином продолжается с прошлого года. Тогда американская сторона ввела 25% пошлину на импорт более 800 видов китайских товаров, в ответ китайская сторона приняла зеркальные меры.