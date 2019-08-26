Видео учений по переброске атомных подлодок Тихоокеанского флота появилось в Сети

Москва, 26 августа. Кадры, сделанные во время учений подводных сил Тихоокеанского флота в Вилючинске на Камчатке, появились в Сети.

На маневрах велась отработка скрытного вывода двух субмарин проектов 671 и 949А из пункта постоянного базирования. Для того, чтобы все прошло успешно, расчеты радиационной, химической и биологической защиты сделали аэрозольную завесу, а бойцы отряда спецназа по борьбе с подводными диверсионными силами и средствами применили гранаты. Видео публикует телеканал «Звезда».

В мероприятии также приняли участие буксиры отряда обеспечения, специальные плавательные средства и более 50 военных.

Напомним, официальный представитель ТОФ капитан 2-го ранга Николай Воскресенский отметил, что Тихоокеанский флот получит новейшие корветы проекта 20380 «Герой РФ Алдар Цыденжапов» и «Резкий» в 2020 и 2021 годах.

Президент России Владимир Путин на мероприятиях, посвященных Дню ВМФ России, которые прошли в Петербурге в конце июля отметил, что «уровень современных образцов вооружения и военной техники на флоте превысил 62%» и государство не намерено на этом останавливаться, и будет продолжать процесс перевооружения ВМФ России. Об этом пишет RT.

Ранее сообщалось, что американские военнослужащие прокатились на «летающих» танках Т-80 во время учений в Южной Корее. Соответствующее видео появились в Сети. Военные Соединенных Штатов регулярно принимают участие в учениях, которые проводятся совместно с Южной Кореей. В этот раз работу войсковых соединений отрабатывали солдаты 1-й кавалерийской армии США, им удалось прокатиться на танке Т-80 и БМП-3.