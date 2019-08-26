Стало известно, в каких регионах России чаще всего берут ипотеку

Москва, 26 августа. Эксперты провели исследование по удельному уровню выдачи ипотечных кредитов в российских регионах и составили рейтинг.

«Лидером по популярности ипотеки среди российских регионов, согласно исследованию, является Ямало-Ненецкий автономный округ, где в среднем примерно 32 человека из тысячи берут за год ипотечный кредит, что в 1,7 раза больше, чем в среднем по стране», — говорится в исследовании.

Вторую и третью строчки в рейтинге занимают Ханты-Мансийский автономный округ и Тюменская область с результатами 29,1 и 28,2 кредита на тысячу человек экономически активного населения.

Что касается аутсайдеров рейтинга, то это — Ингушетия, Чечня и Дагестан. В целом похожая ситуация сложилась во многих других национальных республиках Северного Кавказа.

К слову, за первые шесть месяцев года суммарный объем и число ипотечных кредитов оказались ниже результата за АППГ. При этом в денежном выражении лишь четверть регионов смогли показать прирост своего ипотечного рынка. Лучшая динамика наблюдается в Крыму и Севастополе, где объем ипотеки вырос в 1,5 раза.

Напомним, что в начале августа стало известно, что россияне, выплачивающие ипотеку, разводятся в 10 раз реже других семейных пар. Результаты исследования говорят о том, что ипотечные кредиты наиболее часто берут психологически стабильные семьи, которые более взвешенно подходят к принятию решений об оформлении ипотеки с точки зрения своих финансовых возможностей.