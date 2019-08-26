Су-30СМ выполнили учебные пуски ракет по «врагу» над Крымом

Севастополь, 26 августа. Российские истребители Су-30СМ выполнили тренировочно-боевые пуски ракет класса «воздух-воздух» по целям условного врага на военном полигоне боевой подготовки над Крымом. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе Черноморского флота России (ЧФ).

Отмечается, что в рамках учебных мероприятий пилоты благополучно выполнили нормативы по поднятию в небо самолетов для перехвата и ликвидации воздушных целей «врага», отработали комплекс мероприятий по поиску, обнаружению и уничтожению воздушных световых мишеней ракетами класса «воздух-воздух».

Согласно информации пресс-службы, во время тренировочных маневров часть экипажей на боевых самолетах принимала участие в постановке малогабаритных световых мишеней, используемых для имитации воздушных целей условного оппонента.

Уточняется, что тренировочные задачи выполняли 10 истребителей Су-30СМ из состава соединения ВВС и ПВО Южного военного округа (ЮВО).

На прошлой неделе сообщалось, что отечественные истребители 20 раз в течение семи дней поднимались в небо для защиты границ РФ. В министерстве обороны России отмечали, что разведывательную миссию вдоль границ России вели 27 летательных аппаратов. Нарушений воздушного пространства не зафиксировано.