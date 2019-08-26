Судак, 26 августа. Более 45 тысяч зрителей посетили фестиваль творческих сообществ «Таврида — АРТ», который проходил в Капсельской бухте на юго-восточном побережье Крыма. Об этом сообщили организаторы.

«С 23 по 25 августа фестиваль открыл свои двери для зрителей. За три дня его посетили более 45 тысяч человек», — подчеркивают организаторы фестиваля.

Мероприятие объединило все направления искусства, став самой большой на территории России площадкой кастингов. Как отметил руководитель проекта «Таврида» Сергей Першин, «для участников фестиваль — это в первую очередь площадка возможностей».

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов рассказал о важности фесиваля «Таврида — АРТ», который впервые прошел на юго-восточном побережье полуострова. По его словам, мероприятие станет драйвером экономики в Крыму. Аксенов также сообщил, что после завершения фестиваля будет обсуждаться вопрос улучшения инфраструктуры площадки.

Напомним, фестиваль под названием «Таврида — АРТ» проходит в Капсельской бухте на юго-восточном побережье Крыма,. Мероприятие является частью арт-кластера «Таврида», в который входят форум молодых деятелей культуры и искусств и круглогодичный образовательный центр «Арт-резиденция «Таврида». Фестиваль проходит в период с 23 по 25 августа.