Москва, 26 августа. Родителям важно знать, как обезопасить своего ребенка от онлайн-травли, рассказали в пресс-службе Роскачества.

Роскачество рассказало, как обезопасить ребенка от онлайн-травли. Специалисты объяснили, что кибербуллинг — это целенаправленный и повторяющийся вред, который наносится человеку с использованием интернет-технологий, компьютеров, гаджетов, а также других электронных устройств. Как уточнили в ведомстве, российские школьники все чаще становятся жертвами онлайн-травли. Кроме того, в 40% случаев дети, которые были жертвой, сами становятся агрессорами в Сети.

Как пишет РИА Новости, удаление ребенком своих страниц в социальных сетях и другие изменения в поведении могут свидетельствовать о том, что он стал жертвой кибербуллинга. Родителям стоит попросить ребенка сообщать, если в Сети кто-то стал ему угрожать или вести себя оскорбительно. Надо объяснить школьнику, что он должен немедленно прекратить общение с таким человеком. Необходимо предупредить, что злоумышленники в Интернете могут выдавать себя за других людей.

Напомним, более 80% россиян заявили, что мобильный телефон нужен для постоянной связи с ребенком, почти половина не поддерживает запрет смартфонов в школе. Об этом свидетельствуют данные опроса. Что касается возможного запрета смартфонов в школе, 43% родителей против такой идеи. Чуть меньше россиян — 38% — считают, что смартфоны можно запретить, однако использование кнопочных телефонов необходимо оставить. Против всех видов мобильных устройств выступил каждый десятый родитель — 12%. С ответом затруднились 7% респондентов.

По данным опроса, брать в школу мобильный телефон разрешают своим детям 84% россиян. Необходимым для постоянной связи с ребенком гаджет считают 87% участников опроса, 7% респондентов относятся к смартфону, как к обязательной части современной жизни, 50% опрошенных полагают, что мобильные телефоны мешают учебе.

Почти треть респондентов (35%) заявили, что в школах, в которые ходят их дети, ученики могут пользоваться мобильными телефонами. Еще 52% респондентов сообщили, что смартфоны разрешены на переменах, 4% рассказали, что мобильные телефоны в школах их детей можно использовать на уроках для учебных целей.

Исследование проходило в форме анонимного опроса среди 10 049 пользователей проекта Дети Mail.ru с 5 по 7 июля 2019 года.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко ранее высказалась о возможной целесообразности запрета на ношение в школы мобильных телефонов. Среди причин она отметила отсутствие необходимых условий для их хранения. На заседании Совета при президенте РФ по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей сенатор подчеркнула, что проблема использования телефонов в школах является деликатной, и решить ее жесткими запретительными мерами нельзя.

В министерстве просвещения РФ идет обсуждение вопроса об ограничении использования мобильных телефонов в школах. При участии Роспотребнадзора, Рособрнадзора и Российской академии образования уже составлены рекомендации, согласно которым будет реализовываться эта инициатива.

С идеей ограничения использования школьниками мобильного телефона согласен первый заместитель председателя комитета Государственной думы по образованию и науке, депутат Геннадий Онищенко. По его словам, такие ограничения должны быть введены.

При подготовке рекомендаций учитывался международный опыт использования мобильных устройств в учебных заведениях. Согласно анализу, длительное использование гаджетов может стать причиной нарушения психики, гиперактивности, раздражительности, нарушения сна, а также снижения умственной работоспособности, ослабления памяти и внимания.

Минпросвещения, Рособрнадзор и Роспотребнадзор провели опрос на данную тему, согласно которому за ограничение использования мобильных телефонов во время уроков выступили 61% учащихся, 89% родителей и 90% учителей.

Примерно три четверти респондентов подчеркивают, что необходимо ограничить использование педагогами мобильных телефонов для личных целей в присутствии школьников. Также более половины учеников отмечают, что бесконтрольное использование мобильных устройств наносит вред здоровью и мешает учебному процессу. Более 80% взрослых респондентов согласились с этим утверждением.