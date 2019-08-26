Во второй тур на выборах президента Абхазии вышли Хаджимба и Квициния

Сухум, 26 августа. Во второй тур на выборах президента Абхазии вышли действующий глава государства Рауль Хаджимба и председатель партии «Амцахара» Алхас Квициния.

Об этом ТАСС сообщили в Центральной избирательной комиссии республики, правда, пока не уточнив, какое количество голосов набрал каждый из победителей первого тура выборов.

Напомним, что голосование прошло в Абхазии накануне – в стране в течение дня работали более 150 избирательных участков. Согласно местному законодательству, выборы будут приняты состоявшимися при явке более 50%.

Всего же на высший государственный пост государства претендуют девять кандидатов: Рауль Хаджимба, Астамур Тарба, Алхас Квициния, Шамиль Адзынба, Алмас Джапуа, Олег Аршба, Леонид Дзапшба, Астамур Какалия и Артур Анкваб.