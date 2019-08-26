Депутат Госдумы объяснил, как новые антироссийские санкции нанесут ущерб США

Москва, 26 августа. Введение второго пакета антироссийских санкций может привести американские банки и компании к многомиллиардным потерям, а США — к дальнейшей деформации репутации на глобальном рынке. Соответствующее заявление сделал член комитета Госдумы РФ по бюджету и налогам Виктор Зубарев.

Напомним, ранее Госдепартамент США подтвердил, что с 26 августа вступает в силу второй пакет санкций по «делу Скрипалей». Согласно новым ограничениям, Вашингтон будет требовать у международных организаций, например, Всемирного банка и Международного валютного фонда, не предоставлять кредиты России. Кроме того, американским банкам запретят участвовать в первичном размещении российского суверенного долга, номинированного не в рублях, а также кредитовать Москву в валюте. Новые ограничения коснутся экспорта в РФ ряда материалов, товаров и техники.

«Режимное вмешательство в свободную финансовую деятельность своих же бизнес-структур выглядит, как минимум, непродуманно», — отметил Зубарев.

По словам депутата, из-за второго пакета антироссийских санкций пострадают субъекты финансово-кредитной сферы и хозяйственной деятельности. При этом политик подчеркивает, что повод для усиления давления на РФ «остается в тени».

«Дело Скрипалей» уже стало «черной меткой» в копилке одного премьер-министра, и продолжать эксплуатировать этот повод уже старо, господа», — заявил Зубарев.

Кроме того, по словам парламентария, в нынешних условиях Москве необходимо соблюдать «принцип отзеркаливания», то есть, применять симметричные меры. Зубарев уверен, что МИД уже занимается их подготовкой совместно с правительством и другими министерствами.

«Открытый диктат США в отношении наднациональных институтов не только не допустим, но и опасно провокативен. Фактически, мировым финансовым арбитрам, независимым априори, навязывают «свою правду» без веского юридического основания только потому, что это отвечает интересам и запросам одной страны», — подчеркнул депутат в беседе с РИА Новости.

Напомним, весной 2018 года британские СМИ сообщили, что бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия якобы были отравлены в британском городе Солсбери 4 марта. Лондон нашел в происшествии «российский след» и обвинил в «отравлении» двух граждан РФ, которые в день инцидента находились в Солсбери. Британские власти заявляли, что россияне якобы являются сотрудниками спецслужб РФ.

Российская сторона неоднократно опровергала все обвинения. В МИД РФ подчеркнули, что британские коллеги не отвечают на многочисленные запросы по «делу об отравлении Скрипалей», отказываются от совместного расследования и не предоставляют доступа к Скрипалям, хотя они являются гражданами РФ.