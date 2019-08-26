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«Победа» допускает задержки с поставкой Boeing-737 MAX 8 в шесть месяцев

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«Победа» допускает задержки с поставкой Boeing-737 MAX 8 в шесть месяцев

Москва, 26 августа. Лоукостер «Победа» рассчитывает, что поставки самолетов Boeing-737 MAX 8 начнутся с задержкой в шесть месяцев. Об этом рассказал во вторник журналистам источник в авиационной компании.

«Мы ждем новые самолеты с задержкой на полгода в поставках», — передает ТАСС слова собеседника.

Отмечается, что по контракту авиационный производитель попадет на штраф в случае переноса поставок более чем на полгода.

Соответствующие поставки должны были начаться в ноябре текущего года, но в настоящее время эксплуатация самолетов Boeing-737 MAX 8 запрещена до выяснения обстоятельств произошедших в этом году авиакатастроф в Эфиопии и Индонезии.

Напомним, 10 марта этого года в Эфиопии разбился пассажирский самолет Boeing-737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines, в результате трагедии погибло 157 человек. В конце октября самолет аналогичной модели перевозчика Lion Air потерпел крушение в Индонезии при похожих обстоятельствах, жертвами трагедии стало 189 человек.

Как передавал телеканал «360», запрет на полеты Boeing-737 MAX 8 и 9 продлится в Соединенных Штатах до того момента, пока не завершится обновление их программного обеспечения (ПО). Ожидалось, что это произойдет в апреле.

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Источник: ТАСС
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