Ученый предупредил о распространении экзотических болезней в России

Москва, 26 августа. Советник директора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Виктор Малеев рассказал, что в России в связи с глобальным потеплением выросли риски заразиться нетипичными для северных стран инфекциями.

Размышлениями на тему российский ученый поделился в интервью РИА Новости, отметив, что лихорадка Западного Нила (ЛЗН), Конго-Крымская геморрагическая лихорадка (ККГЛ) и лихорадка денге не будут являться какой-то экзотикой для россиян.

«Потепление на территории России происходит в 2,5 раза быстрее по сравнению со средним показателем по планете. Это ведет к распространению переносчиков экзотических инфекций — комаров и клещей — в северные регионы», — уточнил эксперт.

Ученые предполагают, что очаги и вспышки ЛЗН в ближайшие годы могут отмечаться в центральных регионах европейской части России, а также в лесостепной зоне на юге Сибири.

«Наши комары тоже могут переносить лихорадку Западного Нила. Они кусают птицу-носителя, потом человека, но от человека к человеку, как правило, не передается», — рассказал Малеев.

Что касается Конго-Крымской геморрагической лихорадки, то ее переносит клещ Hyalomma marginatum, традиционный ареал обитания которого – южные государства.

«Сейчас в Германии паника, потому что они нашли этого клеща у себя. В этом клеще может заводиться вирус ККГЛ, а одновременно с клещом там есть резервуары для вируса — это крупный рогаты скот», — пояснил ученый, добавив, что на юге России люди регулярно занимаются разделкой туш диких животных.

В качестве профилактики ККГЛ ученый предлагает обрабатывать скотные дворы от клещей, однако понятное дело, что вытравить всех клещей и комаров нереально, но можно контролировать их распространение и инфекции.

Напомним, что на прошлой неделе эпидемиологи предупредили о возможном появлении в Центральной России смертельно опасных тропических насекомых. Насекомые — распространители опасных тропических болезней обнаружены на территории вдоль Черноморского побережья России, а также в Крым.

По данным Роспотребнадзора, на Кубани зафиксировано семь случаев заболевания лихорадкой Западного Нила. Угроза распространения эпидемии может быть гораздо опаснее в случае, если переносчик болезни укусит хотя бы одного туриста.