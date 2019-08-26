Москва, 26 августа. Второй пакет санкций США против РФ по «делу Скрипалей» является бесполезными мерами, которые не окажут существенного влияния на Россию, заявил руководитель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Депутат Госдумы дал оценку второму пакету санкций США по «делу Скрипалей». По его словам, реакция рынка, официальных представителей России, а также банковского сообщества на введение ограничительных мер было спокойным. По мнению эксперта, все это подтверждает тот факт, что санкции не могут оказать существенного влияния на страну.

«Это, скажем, демонстрация скорее для внутреннего применения: там предвыборная кампания, там есть внутренняя возня политическая», — подчеркнул он.

Как пишет РИА Новости, Россия имеет профицитный бюджет и небольшой государственный долг. Поэтому, по словам политика, Москва никогда не стремилась получать внешние займы от международных финансовых организаций.

Напомним, США ввели новые санкции против РФ из-за «дела Скрипалей». Politico сообщило, что глава Белого дома Дональд Трамп подписал указ о введении второго пакета санкций против России, который связан с делом о мнимом «отравлении» бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Издание подчеркивает, что Госдепартамент и министерство финансов США подготовили пакет санкций в конце марта, однако Трамп откладывал подписание документа.

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор Владимир Джабаров заявил, что Россия самодостаточная держава и США с помощью санкций не получится загнать ее в угол.

Ранее, в июле, комитет палаты представителей США по иностранным делам просил Трампа ввести против Москвы второй раунд санкций. Таким образом планировалось «привести Россию к ответственности за грубое применение химического оружия в Европе».

В августе 2018 года Вашингтон ввел очередной пакет санкций против России, который тоже был связан с инцидентом с якобы отравлением бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля в Великобритании. В причастности к инциденту Лондон обвиняет Москву. Россия обвинения отвергает.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, комментируя новый пакет возможных санкций, выразил сожаление, что американцы еще не осознали бесполезность ограничений. Глава МИД РФ отметил, что он не предостерегал Вашингтон от введения санкций, но подчеркнул их бессмысленность. Помощник президента РФ Юрий Ушаков добавил, что отношения между Вашингтоном и Москвой и без того сложные. Глава российского правительства Дмитрий Медведев заявил, что возможные санкции США не повлияют на реализацию национальных проектов. В Центробанке отметили, что эффект от новых антироссийских санкций будет гораздо меньше, чем в 2014 году.

Бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия якобы были якобы отравлены в британском городе Солсбери в марте 2018 года. Власти Великобритании бездоказательно обвинили РФ в причастности к инциденту, однако Москва неоднократно заявляла, что не причастна к «отравлению». Кроме того, российская сторона не раз предлагала Лондону провести совместное расследование. По мнению племянницы экс-полковника ГРУ Виктории Скрипаль, отравление Сергея и Юлии могло быть инсценировкой и они согласились на участие в этом на добровольной основе.