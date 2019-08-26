Киев, 26 августа. Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что придет время, и над Донецком будет поднят украинский флаг. Так лидер «Европейской солидарности» поздравил Донецк с днем города.

«Я уверен, придет время, и над городом будет гордо развеваться украинский флаг!» — написал Порошенко.

Также он пообещал продолжить бороться с российским «агрессором».

В прошлом году экс-глава Украины уже обещал, что флаг Украины вновь поднимут над Донецком. Помимо этого, политик неоднократно заявлял, что не сомневается, что и над рядом российских городов, включая Севастополь и Ялту, будет развеваться желто-голубой флаг.

Гражданская война на Украине началась в апреле 2014 года после государственного переворота в стране. Луганск и Донецк, не желая подчиняться незаконным властям Украины, заявили об отделении. В ответ Киев начал военную кампанию против республик Донбасса. Внутриукраинский кризис пытаются урегулировать также на минской площадке, но Киев систематически нарушает взятые на себя обязательства.

На Украине неоднократно звучали сомнительные высказывания об истории страны. Так, согласно теории украинской поп-исполнительницы Русланы Лыжичко, корни ее земляков восходят к древней цивилизации шумеров, населявшей Южную Месопотамию во втором тысячелетии до нашей эры. По мнению депутата Верховной рады Надежды Савченко, украинцы уже до нашей эры стали «индивидуалистами».