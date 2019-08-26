Минсельхоз планирует изъять неиспользуемые земли у бизнесменов

Москва, 26 августа. Минсельхоз РФ планирует отнять у предпринимателей неиспользуемые земли. Об этом сообщил источник в ведомстве.

Предполагается, что в казну вернутся земли, которые простаивали более трех лет. Это позволит снова ввести в оборот 4,8 миллиона гектаров и выполнить поручение президента РФ о наращивании агроэкспорта, сообщил источник «Известий».

Чтобы вернуть земли в казну, министерство подготовило проект изменений в федеральный закон «Об обороте земель сельхозназначения». Это даст возможность Россельхознадзору не откладывать обращение в суд по поводу изъятия неиспользуемого участка, сообщает телеканал «360».

Как отметили в ведомстве, новый механизм позволит сократить на три года срок вовлечения в сельскохозяйственный оборот земельных участков, которые долгое время не использовались и заросли деревьями и кустарниками. По мнению экспертов, необходимо проработать четкий механизм арбитража, чтобы избежать возникновения коррупционных схем. Специалисты подчеркивают, что процедура признания земли неиспользуемой очень субъективна, поскольку поле может не простаивать, а, например, «находиться под паром», то есть отдыхать.

Отмечается, что новые правила не коснутся дачных участков, земель для ведения личного подсобного хозяйства и тех участков, на которых есть недвижимость, сообщает Deita.ru.

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин продлил и расширил «дачную амнистию». Упрощенный порядок регистрации домов, возведенных на садовых участках, будет действовать до 1 марта 2021 года.