Москва, 26 августа. Более половины россиян считают, что в цирке обязательно должны быть номера с животными, 41% придерживаются противоположного мнения. Об этом говорят данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения.

Россияне рассказали, как относятся к номерам с животными в цирке. Отмечается, что более половины россиян (53%) считают, что в цирке обязательно должны быть номера с животными. Такой ответ чаще всего давали люди от 45 до 59 лет. При этом 41% не поддерживают выступление в цирках животных. Как пишет РИА Новости, такой позиции в основном придерживаются люди в возрасте от 18 до 34 лет.

Опрос был проведен методом телефонного интервью среди 1,6 тысячи респондентов.

Ранее сообщалось, что министерство курортов и туризма Крыма намерено требовать уголовного преследования за оказание услуг по фотографированию с животными, об этом заявил руководитель курортного ведомства Вадим Волченко.

Ранее была начата проверка после избиения туриста в Судаке несколькими неизвестными за отказ платить за фотографию с животными. Глава Общественной палаты Крыма Григорий Иоффе призвал туристов объявить бойкот фотографам с животными. Кроме того, он считает, что нужно усилить контроль за «негуманным» отношением к животным. Он напомнил, что оказание подобных услуг запрещено в Крыму республиканским законом.

Фотографам с животными в Крыму пригрозили уголовным преследованием. Волченко подчеркнул, что министерство курортов Крыма против использования животных в коммерческих целях. Он уточнил, что ведомство расценивает такие действия как минимум как административное правонарушение и настаивает на уголовном преследовании нарушающих закон граждан.

Ранее президент России Владимир Путин подписал поддержанный ранее Советом Федерации закон «Об ответственном обращении с животными». Закон предусматривает принятие ряда мер по защите животных от жестокого обращения и обеспечению безопасности граждан и их законных интересов при взаимодействии с питомцами. На законодательном уровне вводится запрет на умерщвление животных и избавление от них без помещения в приют или передачи новому владельцу.

Также закон запрещает проведение боев с участием животных, их содержание в барах, ресторанах и пропаганду жестокого обращения с питомцами. Кроме того, вводится запрет на содержание в квартирах, частных домах и на садовых участках диких животных. Будут запрещены контактные зоопарки в торговых центрах.

Закон прописывает правила выгула собак, в том числе потенциально опасных пород. Теперь будет обязательным использование поводка, ошейника и намордника. Документом предусмотрено создание отведенных для выгула собак мест и площадок, появление специальных приютов, а также прописаны правила содержания питомцев. Отлов животных, согласно новому закону, должен сопровождаться видеофиксацией и размещением информации о попавших в приюты питомцах.

Закон был внесен в Госдуму еще осенью 2010 года и принят в первом чтении в марте 2011 года. В декабре текущего года инициативу поддержал Совет Федерации. На важность принятия закона осенью 2016 года обращал внимание Владимир Путин.