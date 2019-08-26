Рауль Хаджимба лидирует на выборах президента в Абхазии. События дня. ФАН-ТВ

Хаджимба лидирует на выборах В условиях высокой конкуренции идут выборы президента Абхазии. Сразу три кандидата претендуют на выход во второй тур. Среди них действующий глава государства Рауль Хаджимба. Он уже объявил о своем лидерстве, набрав более 26% голосов. Почти вровень идут советник министра обороны Олег Аршба и лидер оппозиционной партии «Амцахара» Алхас Квициния — они набирают до 25% и делят второе место с минимальным отрывом друг от друга. Результат остальных шести кандидатов — менее 10%, и они, судя по всему, выбыли из борьбы. Итоги не окончательные, идет подсчет бюллетеней с последних участков. Несмотря на это, штаб Квицинии уже объявил о выходе во второй тур, хотя ни ЦИК, ни его соперники эту информацию не подтвердили. Пока лишь ясно, что в первом раунде победу не одержит никто.

«МС-13» успешно перестыковался Тем временем на МКС успешно перестыковался корабль «Союз МС-13». Экипаж освободил место на модуле «Звезда» для другого космического судна — «МС-14» с роботом «Федором» на борту. Тот уже завтра предпримет вторую попытку по стыковке с международной станцией. Первая, увы, потерпела неудачу из-за технических неполадок — в минувшую субботу при подлете к МКС корабль «Федора» зафиксировал некие колебания. Впрочем, в Роскосмосе, несмотря на сложность ситуации, уверены, что она полностью под контролем.

Песков напомнил «семерке» об Индии и Китае Пока «Большая семерка» решает, приглашать Россию на следующий саммит или нет, Кремль призывает вспомнить и о других важных игроках. По мнению Дмитрия Пескова, пресс-секретаря президента России, взаимодействие по глобальным процессам, будь то политика или экономика, вряд ли логично без крупнейших стран мира — Индии и Китая. Так Песков ответил журналистам ТАСС на вопрос о том, готова ли Москва к работе с G7 без возвращения к формату «восьмерки». Напомним, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что дальнейшее участие России в саммите вполне возможно. И, как сообщают СМИ, из-за этих слов даже поссорился с некоторыми лидерами G7.