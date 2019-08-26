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СПЧ подготовил два варианта амнистии к 75-летию Победы

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СПЧ подготовил два варианта амнистии к 75-летию Победы

Москва, 26 августа. Совет по правам человека при президенте России (СПЧ) разработал два варианта возможной амнистии к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне в 2020 году.

«Сегодня у нас есть два альтернативных варианта этой амнистии. Сейчас мы приступаем к их обсуждению, чтобы выбрать наиболее оптимальный со всех точек зрения, доработать и передать президенту», — цитирует главу СПЧ Михаила Федотова РИА Новости.

По его словам, президиум Совета принял решение инициировать амнистию по случаю 75-летия Победы в апреле текущего года. Подготовкой занимались две постоянные комиссии СПЧ.

Федотов уточнил, что пока преждевременно говорить о том, на кого будет распространяться амнистия. Авторы инициативы еще не определились, какой вариант будет дорабатываться. По его словам, в отличие от прошлых лет, СПЧ предложит дополнить общеуголовную амнистию административной.

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Источник: РИА Новости
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