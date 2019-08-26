Анна Семенович рассказала, как можно постройнеть

Москва, 26 августа. Певица Анна Семенович в социальной сети рассказала подписчикам, какие нужны приложить усилия для похудения.

Размышлениями на тему актриса, телеведущая и эстрадная певица поделилась в Instagram, опубликовав под своей фотографией довольно внушительный текст о том, что выйти из зоны комфорта — непростая задача.

«К этому рывку надо созреть, а главное начать получать удовольствие от нового поведения , это основное условие успеха! Важно четко понимать чего ты хочешь, и начать действовать, просто хотеть мало — нужно двигаться, затрачивать энергию и силы в походе к цели!» — отметила певица.

Формула для похудения традиционна, отмечает Семенович. Достаточно лишь меньше есть, и ходить в спортивный зал. И такое правило, когда нужно работать над собой, подходит для любых целей.

«Многие люди сжигают свои желания своей ленью, а это значит, что они просто этого не сильно хотят. Только смельчаки и трудяги доходят до своей цели! Формула одна: терпение и труд все перетрут!» — добавила актриса.

«Все волшебство в наших руках и менять себя в лучшую сторону очень приятно. Ты обрастаешь уважением к себе и любовью, это меняет твое внутреннее состояние, а наше состояние и отношение к самим себе меняет нашу жизнь», — констатировала российская певица.

Как напоминает «Газета.ru», пару недель назад Анна Семенович заявила, что легла в клинику, чтобы избавиться от лишнего веса. Артистка «сбежала» в одну из подмосковных больниц, где ей разработали индивидуальную диету и курс специальных процедур. По ее словам, параллельно она работает над сценарием к новому клипу и приводит мышцы в тонус.