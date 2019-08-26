Владельцев опасных пород собак предложили сажать в тюрьму

Москва, 26 августа. Уголовную ответственность за нападение на человека собаки опасной породы при ее несоответствующем выгуле хозяевами могут ввести в России. Об этом говорится в обращении главы общественной организации «Коллективная защита» Марата Аманлиева к спикеру Государственной думы Вячеславу Володину.

Он обратил внимание на то, что в стране до сих пор не предусмотрено наказание за нападение на человека собаки опасной породы, а также за выгул таких животных без поводка и намордника.

По его словам, необходимо ввести штраф в размере до 200 тысяч рублей с ограничением свободы до полугода в случае, если опасная собака гуляла без поводка и намордника не на огороженной территории, напала на человека, в результате чего последний пострадал, пишет «Вечерняя Москва».

Как передает RT, за нанесение вреда средней тяжести Аманлиев предлагает увеличить штраф до 400 тысяч рублей с ограничением свободы до одного года или обязательные работы до 250 часов. Если пострадавшему был нанесен тяжкий вред здоровью, владельцу питомца будет грозить заключение до трех лет. В случае летального исхода пострадавшего от нападения собаки предлагается лишать хозяина свободы на срок до пяти лет.

Как считает Аманлиев, потенциально опасная собака де-факто является своего рода разновидностью оружия, с которым его владелец должен обращаться еще осторожнее, чем с оружием.

В конце июля Кабмин РФ ратифицировал список потенциально опасных пород собак.