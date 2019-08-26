Китайский автопроизводитель представил дешевый аналог Toyota Camry

Пекин, 26 августа. Китайский автопроизводитель GAC Motor начал производство второго поколения бизнес-седана Trumpchi GA6, который является дешевым аналогом Camry.

Автомобиль увеличился в размерах на 41 мм в длину — до 4891 мм, что на 6 мм больше, чем у японского седана класса D в кузове XV50. Trumpchi GA6 получил модернизированный интерьер, а также обзавелся 1,5-литровым турбированным двигателем мощностью 169 лошадиных сил и шестиступенчатым автоматом фирмы Aisin. Бизнес-седан оснащен мультимедийной системой по типу Mercedes MBUX c премиальными функциями, среди которых управление с помощью голосовых команд.

Покупатели топовых комплектаций получат автомобиль с 18-дюймовыми колесами, матричными фарами, панорамной крышей, а также камерой кругового обзора. Стоимость автомобиля составит от 108 800 юаней до 168 800 юаней. Японский внедорожник Toyota Camry можно приобрести в Китае начиная от 180 000 юаней.

Ранее автомобильные эксперты назвали самые популярные китайские автомобили в России по данным на начало 2019 года. Так, самой популярной автомобильной маркой стала Chery — 163 тысячи автомобилей. Второе место у Lifan — 150 тысяч машин. Третье место — Great Wall, с показателями в 117,3 тысячи автомобилей.

Отметим, сервис CarPrice назвал лучшие китайские автомобили с пробегом. Транспортные средства оценивались по 600 параметрам. Лучшим китайским автомобилем с пробегом стал Haval — 13, 5 балла, второе место — FAW c 13,4 балла, на третье место эксперты поставили DongFeng c 12,21 балла.

Как сообщает «Газета.ru», китайские компании начали ввозить подержанные автомобили в Россию.

Ранее стало известно, что компания Huawei займется производством беспилотных автомобилей совместно с европейскими и китайскими автопроизводителями, сообщает телеканал «360».