Экипаж «Союза МС-13» успешно завершил перестыковку к другому модулю МКС

Москва, 26 августа. Экипаж пилотируемого космического корабля «Союз МС-13» успешно завершил перестыковку аппарата на малый исследовательский модуль «Поиск» Международной космической станции (МКС). Трансляцию операции вел сайт госкорпорации Роскосмос.

Корабль отстыковался от служебного модуля «Звезда» в 06.35 и провел в автономном полете 25 минут. Операция завершилась в 07.00. Стыковку в ручном режиме провел российский космонавт, командир корабля Александр Скворцов. Операция прошла с участием астронавтов Европейского космического агентства и НАСА Луки Пармитано (Италия) и Эндрю Моргана.

Открытие люков между МКС и «Союз МС-13» запланировано на 09.05-09.25, сообщил со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли ТАСС.

Перестыковка корабля потребовалась, чтобы освободить стыковочный узел для аппарата «Союз МС-14» с роботом «Федором» на борту, первая попытка стыковки которого провалилась 24 августа. Аппарат сблизился с МКС на 60 метров, но после начал отдаляться. В НАСА уточнили, что стыковка была прервана в связи возникшими на борту станции проблемами — неисправностью усилителя системы автоматической стыковки «Курс».

На агрегатном отсеке «Звезда», который освободил сегодня экипаж МКС, «больше возможностей для контроля, особенно на ближнем участке», отметил руководитель полета российского сегмента МКС Владимир Соловьев. По его словам, после перестыковки аппарата специалисты проведут тесты предположительно неисправной аппаратуры, из-за которой закончилась неудачей попытка пристыковать «Союз МС-14» в минувшую субботу. Кроме того, будут проведены тесты исправленной аппаратуры.

В Роскосмосе планируют повторить попытку стыковки аппарата с МКС 27 августа в 06.12.