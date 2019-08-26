Второй санкционный пакет против России по «делу Скрипалей» вступил в силу

Вашингтон, 26 августа. Второй пакет антироссийских рестрикций со стороны США в связи с инцидентом в британском Солсбери вступил в силу в 00.00 на понедельник (07.00 по московскому времени).

Второй пакет ограничений против России в рамках закона «О контроле за химическим и биологическим оружием» из-за так называемого «дела Скрипалей» был введен в действие, потому что Москва, по утверждению администрации Белого дома, не предоставила ему предписанных законом гарантий неприменения химического и биологического оружия, пишет «ФедералПресс».

В соответствии с этими рестрикциями была прекращена американская помощь РФ по закону об иностранной помощи 1961 года, «кроме экстренной гуманитарной помощи, продуктов питания и других агропромышленных товаров».

Государственный департамент прекратил выдавать сертификаты на экспорт российским государственным компаниям американских оружия и продукции двойного назначения, за исключением экспорта, нужного для взаимодействия в космической отрасли и коммерческих космических запусков, а также продукции, необходимой для обеспечения безопасности полетов гражданской авиации.

Кроме того, России отказали в «любых кредитах, кредитных гарантиях и другой материальной поддержке» любого учреждения Штатов, сообщает «Царьград».

Новый санкционный пакет включает ограничения на российский государственный долг и обещание американских властей противодействовать выдаче Москве займов или их продлению в международных финансово-кредитных организациях, таких как, к примеру, Всемирный банк и Международный валютный фонд. Американским банковским организациям нельзя участвовать в первичном размещении российского суверенного долга, номинированного не в российской валюте, и кредитовать Кабмин РФ не в рублях.

Помимо этого, будет введен запрет на экспорт в Россию продукции двойного назначения, которая может быть использована для создания химического и биологического оружия.

При этом вашингтонская администрация не воспользовалась более жесткими мерами, предусмотренными законом. Так, была возможность сократить уровень дипломатических отношений и запретить полеты государственных авиационных перевозчиков. Также Вашингтон не применил и возможность запрета на любой импорт из России, в том числе нефти, сообщает Infox.ru.

Напомним, 4 марта 2018 года в британском Солсбери отравили экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию. Лондон моментально обвинил Москву в причастности к инциденту, не предоставив ни единой улики на этот счет. Москва категорически отрицает все обвинения. Россия не раз предлагала провести совместное расследование, однако британские власти игнорировали это предложение.

Примечательно, что в начале августа британская полиция сообщила, что не имеет доказательств причастности властей России к «делу Скрипалей».