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Россия

На выборах губернатора Забайкальского края началось досрочное голосование

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На выборах губернатора Забайкальского края началось досрочное голосование

Чита, 26 августа. Более трех тысяч челочек смогут принять участие на начавшемся в Забайкальском крае досрочном голосовании на выборах руководителя региона.

Как сообщает ТАСС, в числе потенциальных участников волеизъявления — чабаны, фермеры, золотодобытчики, военнослужащие и экологи, а также граждане, проживающие в труднодоступных населенных пунктах.

«На 108 участках у нас есть группы избирателей, которые голосуют раньше остальных. Еще 11 участков полностью голосуют досрочно — это жители отдаленных и труднодоступных сел», — пояснил член краевого избиркома Владимир Дмитриев.

Эксперт также отметил, что в Забайкальском крае — 50 небольших поселений, до которых членам избирательных комиссий необходимо будет добираться на вертолетах, вездеходах и лодках.

«Облет избирателей на вертолете завершится третьего сентября, само же досрочное голосование продлится в Забайкалье до седьмого числа», — констатировал Владимир Дмитриев.

Выборы губернатора Забайкальского края пройдут в единый день голосования 8 сентября. На высший государственный пост региона претендуют четыре кандидата – выдвиженцы политических партий Елена Краузе, Вячеслав Ушаков и Яна Шпак, а также самовыдвиженец — врио губернатора Александр Осипов.

На выборах губернатора Забайкальского края началось досрочное голосование

Как напоминает «Газета.ru», Осипов занимает пост руководителя региона с приставкой «временно исполняющий обязанности» с октября прошлого года, после того, как предыдущий губернатор Забайкалья Наталья Жданова подала в отставку по собственному желанию.

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Источник: ТАСС
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