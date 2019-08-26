Киев, 26 августа. Первый президент Украины Леонид Кравчук рассказал о важности референдума в вопросе признания независимости Украины.

По его словам, когда страна объявила о независимости, ее не признало ни одно государство в мире. Ситуация изменилась только после референдума, прошедшего в 1991 году.

«Значение референдума настолько огромно. Ни одна страна мира после провозглашения независимости 24 августа не признала Украину. Ни одна. Только после референдума начали признавать», — заявил Кравчук в беседе с журналистами телеканала NewsOne.

Он подчеркнул, что за месяц с 1 декабря 1991 года по 1 января 1992 года независимость Украины признали около 50 стран. Бывший президент отметил, что на поздравительные телеграммы приходилась отвечать ежедневно.

Напомним, 24 августа в центре Киева прошли торжественные мероприятия по случаю Дня независимости Украины. На трибунах находились три бывших президента страны Виктор Ющенко, Леонид Кучма и Леонид Кравчук. Пятый президент страны Петр Порошенко не стал принимать участие в торжественных мероприятиях, однако написал в Facebook, что находится недалеко от площади Независимости. Позже он объяснил, что проигнорировал торжественные мероприятия из-за того, что на них не было военного парада. Пятый президент считает, что «в воюющей стране парады проводить надо».

Отметим, что торжественное мероприятие открыл действующий глава государства Владимир Зеленский. В своей речи он ни разу не упомянул слова «Россия» и «агрессор».

Напомним, в 2014 году на Украине произошел государственный переворот, к власти пришла оппозиция. На юго-востоке Украины не признали результаты госпереворота. Так появились ДНР и ЛНР. В апреле 2014 года Киев ввел на территорию республик свои войска — в стране началась кровопролитная гражданская война. МИД РФ неоднократно подчеркивали, что Россия не является стороной конфликта на Украине.

Как сообщает «Газета.ru», глава офиса президента Украины Андрей Богдан во время празднования Дня независимости находился в Сент-Тропе.