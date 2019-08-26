Экипаж «Союза МС-13» начал перестыковку корабля на другой модуль МКС

Москва, 26 августа. Экипаж пилотируемого космического корабля «Союз МС-13» приступил к перестыковке аппарата со служебного модуля Международной космической станции (МКС) «Звезда» к исследовательскому модулю «Поиск». Прямая трансляция операции ведется на сайте госкорпорации Роскосмос.

Маневр начался в 06.35 по московскому времени, его завершение запланировано на 06.59. Автономный полет аппарата должен продлиться 25 минут. Операцию в ручном режиме проводит командир корабля, космонавт Александр Скворцов, в ней участвуют астронавты Европейского космического агентства и НАСА Лука Пармитано (Италия) и Эндрю Морган.

«Союз МС-13» должен пристыковаться к малому исследовательскому модулю «Поиск», к которому 24 августа не смог причалить космический корабль «Союз МС-14» с роботом «Федором» на борту, сообщила Газета.ru. Тогда аппарат приблизился к МКС менее чем на 100 метров и завис.