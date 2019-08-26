Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Технологии
  /  Обновлено: 

Экипаж «Союза МС-13» начал перестыковку корабля на другой модуль МКС

59
0 Оставить комментарий

Экипаж «Союза МС-13» начал перестыковку корабля на другой модуль МКС

Москва, 26 августа. Экипаж пилотируемого космического корабля «Союз МС-13» приступил к перестыковке аппарата со служебного модуля Международной космической станции (МКС) «Звезда» к исследовательскому модулю «Поиск». Прямая трансляция операции ведется на сайте госкорпорации Роскосмос.

Маневр начался в 06.35 по московскому времени, его завершение запланировано на 06.59. Автономный полет аппарата должен продлиться 25 минут. Операцию в ручном режиме проводит командир корабля, космонавт Александр Скворцов, в ней участвуют астронавты Европейского космического агентства и НАСА Лука Пармитано (Италия) и Эндрю Морган.

«Союз МС-13» должен пристыковаться к малому исследовательскому модулю «Поиск», к которому 24 августа не смог причалить космический корабль «Союз МС-14» с роботом «Федором» на борту, сообщила Газета.ru. Тогда аппарат приблизился к МКС менее чем на 100 метров и завис.

infox - new
Источник: Роскосмос
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров