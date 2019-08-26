Глава Мюнхенской конференции исключил возвращение РФ в «большую восьмерку»

Берлин, 26 августа. Глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер рассказал, почему, по его мнению, Российскую Федерацию нельзя повторно приглашать в состав G8.

Размышлениями на тему политик поделился в интервью немецкому изданию Die Welt, отметив, что исключение России из «большой восьмерки» в свое время было огромной ошибкой.

«Формат G8 был очень полезным, поскольку вместе с Россией можно было решать отчасти действительно сложные и важные вопросы», — отметил руководитель Мюнхенской конференции по безопасности.

Ишингер напомнил, что формат G8 был изменен на формат «большой семерки» в 2014-м году. Случилось это после государственного переворота на Украине и воссоединения Крыма и Севастополя с Россией.

«Из-за событий на Украине мы же сами исключили Российскую Федерацию. И я был не единственным, кто тогда посчитал это тактической ошибкой», — особо подчеркнул Вольфганг Ишингер.

Однако сейчас, спустя пять лет, политик считает, что возвращение России в G8 невозможно. Вернув Москву в «большую восьмерку» страны Запада, по сути, ударят в грязь лицом.

«Это было бы мощной пощечиной для Украины, сокрушительным поражением для наших украинских партнеров. Запад же в целом потерял бы лицо в морально-политическом плане», — пояснил политик.

В заключении руководитель Мюнхенской конференции по безопасности прямо заявил, что формат «большой семерки» перестал играть «главенствующую роль» в мировой политике, поскольку «между западными странами больше нет единства».

Как напоминает «Газета.ru», президент США Дональд Трамп на саммите G7 в Биаррице поссорился с коллегами по «семерке», настаивая на возвращении Российской Федерации в клуб.