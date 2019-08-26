Здание компании «Мостобуд» обстреляли из гранатомета в центре Киева

Киев, 26 августа. Неизвестный злоумышленник обстрелял из-гранатомета здание компании «Мостобуд», которая располагается в центре Киева.

Инцидент произошел в 01.00 на Паньковской улице. Мужчины совершил один выстрел по фасаду здание. Стражи порядка нашли на месте происшествия тубус от гранатомета. Снаряд попал в четвертый этаж. Звук выстрела был слышен за пять километров от места стрельбы.

«Мостобуд» — крупнейшая украинская компания по строительству различных сооружений, среди которых мосты, эстакады и тоннели.

Ранее было обстреляно здание телеканала «112 Украина», расположенное на улице Дегтяревская, 21Г. В результате выстрела никто не пострадал. Было возбуждено уголовное дело по статье «Террористический акт». Журналисты канала ранее заявляли об угрозах и давлении из-за планов показать фильм американского режиссера Оливера Стоуна «В борьбе за Украину», сообщает телеканал «360».

Отметим, украинские силовики изъяли в Днепропетровской области у жителя села Николаевка два противотанковых гранатомета, две гранаты РГД-5, гранатометный выстрел, 138 патронов к автомату Калашникова. Возбуждено уголовное дело.

Оружие вывозится из зоны боевых действий в Донбассе. С момента начала гражданской войны у населения изъяли десятки тысяч единиц боевого оружия.