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В Литве предсказали «ядерную гибель» из-за БелАЭС

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В Литве предсказали «ядерную гибель» из-за БелАЭС

Вильнюс, 26 августа. Бывший председатель литовского Верховного совета и глава партии консерваторов «Союз Отечества – Христианские демократы Литвы» Витаутас Ландсбергис заявил, что республике грозит «ядерная гибель» из-за строящейся в Белоруссии атомной электростанции.

Политик предположил, что Белоруссию и помогающую в строительстве БелАЭС Россию «не волнует безопасность электростанции».

«В России и Белоруссии заранее объявляются не даты соблюдения условий стандартов безопасности и соответствия им, а даты загрузки топлива и технического ввода в эксплуатацию. Для них безопасность — не самая важная вещь», — цитирует Ландсбергиса Sputnik Литва.

В качестве ответной меры политик предложил «экономическую защиту» и отказ республики «финансировать собственную гибель». По его словам, «жизнеспособность» электростанции будет определяться «жадностью транзитного бизнеса Латвии». Ландсбергис выразил мнение, что перевернуть все в неожиданном направлении могут катастрофа глобального потепления, грядущая ядерная и демографическая катастрофы.

БелАЭС строят в Гродненской области Белоруссии у города Островец, который расположен в 50 километрах от Вильнюса. Первый энергоблок станции планируют ввести в эксплуатацию в текущем году, второй — в следующем. Генподрядчиком строительства выступает входящая в Росатом компания «Атомстройэкспорт».

Литва высказывает протесты против БелАЭС почти с момента принятия решения о ее строительстве. Парламент республики постановил, что объект несет «угрозу для национальной безопасности» Литвы. В то же время Минск гарантирует, что БелАЭС будет соответствовать самым высоким стандартам безопасности.

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Источник: Sputnik Литва
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