Дочь Машкова впервые опубликовала в Instagram совместное фото с отцом

Москва, 26 августа. Актриса Мария Машкова выложила в социальную сеть Instagram первое совместное фото с именитым отцом – актером Владимиром Машковым.

К слову, это первый подобный снимок в аккаунте артистки, хотя баловаться соцсетью Мария начала год назад. В течение всего этого времени Машкова большей частью публиковала посты, посвященные воспитанию детей.

«Всем, кто подписался ради этого момента, но терпеливо ждал… Папа согласился на фото, но посоветовал, раз уж я собралась подниматься за его счет, начать охватывать китайский Инстаграм рынок, там очень хорошо собрал фильм «Движение вверх», — написала под фото Мария Машкова.

Пост в течение полусуток собрал около 10 тысяч лайков и несколько сотен комментариев.

«Подписалась не из-за папы. Фильм «Открытые пространства» и роль Марии в нем сразили наповал», — написал musik_gusik.

«А я вот знать не знала, что вы дочь такого замечательного актера, пока мне мама не сказала два месяца назад! Я почему-то так обрадовалась, как будто вы нашли друг друга спустя много лет! А если серьезно, так приятно смотреть на вас», — прокомментировала фото lel_po.

«Да уж поздновато начинаете за счет папы, вот внучкам в самый раз. А для Китая надо рядом с Витасом — для тех, кто не знает, мальчик, орущий с жабрами, вот он очень в Китае популярен», — написал nikapav9.

«Конечно, все ради этого фото, как нас раскусили! Папе — привет! Передавайте, что я его слушаюсь, когда он из навигатора мне дорогу подсказывает», — пошутила eugenie.kolesnikova.

«Очень люблю творчество отца, талантище! На дочь подписана, так как она прекрасная актриса, и, как выяснилось, заботливая мама и внимательная дочь», — отметила ashurova_elya.

Как напоминает «Газета.ru», на днях актриса Мария Машкова призналась, что выбрала в мужья Александра Слободяника из-за его генофонда.