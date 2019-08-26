Телеведущий Дмитрий Шепелев объяснил, почему не тренировался в отпуске

Москва, 26 августа. Телеведущий Дмитрий Шепелев признался поклонникам, что ленился тренироваться в отпуске.

Он рассказал, что взял с собой спортивную форму, однако из всех вещей она единственная осталась чистой у него в чемодане.

«Даже не доставал. Но честно брал с собой. И так же честно заявляю, было лень», — написал Шепелев на своей странице в Instagram.

Телеведущий посвятил свой отпуск сыну Платону. Два месяца он пробыл с ним в Италии. Он не показывал ребенка своим подписчиками в Instagram, однако рассказывал о воспитании сына. В частности, телеведущий дарит ему дорогие подарки только на день рождения. Когда ребенок попросил у него сборную модель автомобиля Bugatti из Lego, которая стоит 30 тысяч рублей, Шепелев отказал. Он пояснил, что на эти деньги Платон может в течение всего года кушать любимое мороженое. Cын согласился с таким доводами отца.

Ранее Дмитрий Шепелев рассказал о построении карьеры. Он напомнил подписчикам, что около шести лет работал на два города — Минск и Киев. Предложение встретиться с генеральный директором Первого канала поступило ему, когда он пересекал границу, чтобы переехать на постоянное место жительство на Украину. Так вместо Киева Шепелев перебрался в Москву.

«Сегодня я живу с уверенностью, с чувством, что самое интересное только начинается. Поэтому, да, именно за это, конечно, спасибо!» — написал известный телеведущий.

По его словам, «различных радостей, тревог и головокружительных впечатлений хватило бы на несколько скромных жизней».

Как сообщает телеканал «360», Шепелев рассказал, почему не женился на Жанне Фриске. По его словам, свадьбу решили сыграть до 40-летия певицы, когда у нее уже диагностировали опухоль мозга, однако из-за ухудшения ее состояния брак не успели зарегистрировать.

Напомним, Шепелев и Фриске прожили вместе чуть больше четырех лет. Их отношения начались после того, как телеведущий пригласил Фриске на свидание. Широкой общественности стало известно, что они встречаются в 2012 году. Популярная певица умерла 15 июня 2015 года от рака мозга, сообщает «Газета.ru».