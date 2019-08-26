Трамп хотел использовать для борьбы с ураганами ядерные бомбы

Вашингтон, 26 августа. Президент США Дональд Трамп не раз обсуждал с чиновниками по национальной безопасности возможность использования ядерного оружия для борьбы с ураганами. Об этом со ссылкой на источники сообщает новостной портал Axios.

В издании отмечают, что услышавшие об этом сотрудники были ошарашены. Белый дом не прокомментировал высказывания источников портала.

«Они (ураганы) начинают формироваться у побережья Африки, а когда они движутся по Атлантике, мы бросаем бомбу в глаз урагана, и она ликвидирует его. Почему мы не можем этого сделать?» — передал содержание высказываний Трампа источник.

Президент США также сообщил данную идею одному из высокопоставленных чиновников администрации. Источник издания подчеркнул, что Трамп уже говорил о бомбардировке ураганов в 2017 году. Это высказывание отражено в записке совета национальной безопасности Соединенных Штатов. Но тогда Трамп не употреблял слова «ядерный».

Один из высокопоставленных чиновников отметил, что повода для тревоги не существует, поскольку президент стремится не допустить, того «чтобы катастрофический ураган обрушился на материк». Он назвал такую цель «неплохой».

Источники Axios подчеркнул, что идея Трампа не получила официального оформления.

В издании отметили, что о взрыве над центром урагана ядерной бомбы для противодействия конвекционным потокам задумывалась еще в 1950-х администрация президента США Дуайта Эйзенхауэра. Тогда идею предложил один из правительственных ученых.

Ранее Дональд Трамп заявил, что не исключает новой встречи с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном, сообщила Газета.ru. Президент США отметил, что ему не нравятся ракетные пуски в КНДР, но он не считает, что они нарушают какие-либо договоры.