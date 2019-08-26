Фото виллы принца Гарри и Меган Маркл на Ибице опубликованы в Сети

Лондон, 26 августа. В социальной сети опубликованы снимки шикарной виллы на Ибице, где день рождения герцогини Сассекской отмечали принц Гарри и Меган Маркл.

Фешенебельное место отдыха для богатых и знаменитых в поместье Vista Alegre называется Sa Calma. Семидневное пребывание в особняке с семью спальнями обходится взыскательной публике в 108 тысяч фунтов стерлингов (или более 8,5 млн рублей).

Дизайн виллы, которая находится на юго-восточном побережье Ибицы, выполнен в стиле элегантного минимализма. Особняк может похвастаться гимнастическим залом, джакузи и 50-метровым бассейном.

«Sa Calma расположена на передней береговой линии с прямым выходом к морю, где постояльцы могут окунуться в лазурные воды океана», — говорится в описании объекта на сайте компании-арендодателя.

Кроме прочего богатые и знаменитые постояльцы могут воспользоваться услугами косметологов, массажистов, инструкторов по йоге и фитнесу, а также покататься на прогулочных яхтах.

Как напоминает «Газета.ru», не так давно Меган Маркл оказалась в центре внимания общественности. На этот раз поводом для обсуждения стало нежелание бывшей актрисы следовать этикету, принятому в высшем обществе королевского двора.

По сведениям таблоидов, Маркл предпочитает сидеть за столом вместе с мужем, что противоречит принятым нормам. Согласно традициям, супруги должны находиться поодаль, чтобы не мешать гостям своим разговором и поддерживать с другими приглашенными светскую беседу.