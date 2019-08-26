Дистанционное обжалование установления инвалидности прорабатывает Минтруд РФ

Москва, 26 августа. Специалисты министерства труда и социальной защиты Российской Федерации прорабатывают вопрос дистанционного обжалования медико-социальной экспертизы (МСЭ) по установлению инвалидности.

С заявлением на тему выступил заместитель руководителя федерального ведомства Григорий Лекарев в интервью РИА Новости, правда, пока не став уточнять сроки введения этого проекта.

«Сейчас мы работаем над дистанционном освидетельствованием в порядке обжалования в Федеральном бюро медико-социальной экспертизы — это наша задача на перспективу», — пояснил замминистра.

По мнению Лекарева, такая форма дистанционного общения будет актуальна для граждан, которые по тем или иным причинам не согласны с решением главного бюро МСЭ, но живут слишком далеко от российской столицы, чтобы лично явиться в федеральное бюро.

«Мы хотим разработать такую систему, которая бы позволяла принимать решения по обжалованию медико-социальной экспертизы дистанционно, с использованием информационных технологий», — уточнил высокопоставленный чиновник.

Заместитель министра труда и социальной защиты России считает, что с запуском такого проекта освидетельствование по обжалованию должно стать доступным для любого гражданина в любой точке страны.

Напомним, что ранее Федеральное агентство новостей сообщало о том, как в России относятся к инвалидам, о несправедливости в историях ветеранов, равноправии мужчин и женщин.